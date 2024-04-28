Дочь олигарха попала в ДТП в Подмосковье | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 16:59 Дочь олигарха попала в ДТП в Подмосковье Baza: дочь олигарха Махмудова второй раз за год попала в ДТП в Подмосковье РИА «Новости»

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Дочь владельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандара Махмудова Анастасия попала в ДТП в Московской области. Девушка получила сотрясение мозга, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, авария произошла вечером 21 апреля на трассе М1 недалеко от пункта взимания платы. После ДТП 21-летняя девушка обратилась за помощью к медикам.

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В мае 2023 года дочь олигарха попала аварию в районе села Петрово-Дальнее в Московской области, отметил источник Baza. Девушка находилась в салоне BMW, в которой также ехало еще несколько человек. По информации источника канала, тогда почти все находившиеся в салоне иномарки получили травмы.

В воскресенье утром на 1-м Красногвардейском проезде в Москве в ДТП попал чеченский блогер Асхаб Тамаев. Мужчина находился за рулем BMW.