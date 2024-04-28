Известный чеченский блогер Тамаев попал в аварию в Москве | 360°

Эксклюзив 28 апреля 2024, 08:54 Известный чеченский блогер Тамаев попал в аварию в Москве Блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП в Москве

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Известный блогер Асхаб Тамаев попал в аварию в Москве. О дорожной аварии в 1-м Красногвардейском проезде сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло рядом неподалеку от Москва-Сити. Тамаев за рулем BMW M5 столкнулся с другой BMW.

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В результате аварии повреждения получила мачта освещения, уточнил собеседник 360.ru На место выезжали экстренные службы.

Telegram-канал «Срочно, сейчас» уточнил, что в результате удара в автомобилях сработали подушки безопасности. По словам самого Тамаева, сейчас с ним все хорошо.

Тамаеву 22 года, он ведет личный YouTube-канал с четырьмя миллионами подписчиков. В основном снимает ролики по теме автомобилей и спорта.

В феврале в аварию в Москве попала блогер Валерия Чекалина (Лерчек), Bentley столкнулся на перекрестке с BMW. Сама Чекалина заявляла, что ее вины в столкновении не было.