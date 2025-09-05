Дочь и 2 сына сгорели, вместо дома пепелище. Мать 7 детей убита горем после пожара на Урале

Жилой дом сгорел в деревне Златогорова в Свердловской области. В результате погибли трое детей, еще трое находятся в больнице, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Спасатели обнаружили внутри тела двух мальчиков пяти и 11 лет, а также семилетней девочки. Родители и еще четверо детей выжили. Полугодовалый младенец не пострадал, его братьев и сестер девяти, 12 и 14 лет госпитализировали.

По ее данным, огонь разгорелся ночью — информация о ЧП поступила в экстренные службы примерно в 00:49. Частный дом принадлежал многодетной семье с семью детьми.

В прокуратуре добавили, что родители в момент пожара находились в доме вместе с детьми, семья на учетах органов системы профилактики не состояла.

«Со слов отца детей, он проснулся от сильного задымления, заметил, что на втором этаже, где спали трое детей, произошло возгорание, вход на второй этаж был перекрыт огнем», — отметила пресс-служба ведомства.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания (по предварительным данным, возможная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования)», — уточнили в пресс-службе.

Одна из местных жительниц рассказала изданию E1.RU, что все соседи шокированы случившемся. Пострадавшая мать всегда очень хотела большую семью, была очень доброй, такой отзывчивой, очень любила своих сыновей и дочерей.

«У нас сходили ребята туда. Мама не уходит с места трагедии, сидит там, на вопросы не отвечает, никак не реагирует», — добавила женщина.

Ранее жилой дом загорелся в городе Лабытнанги в ЯНАО. Спасатели тушили здание более четырех часов, в результате ЧП никто не пострадал.