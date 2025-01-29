КамГУ: в России научились прогнозировать землетрясения с учетом «памяти» земли

Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН создали новую математическую модель для прогноза землетрясений, которая учитывает «память» земной коры. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на КамГУ.

Исследовательская группа предложила инновационный метод анализа геоакустической эмиссии — излучения упругих волн, которое возникает во время изменения внутренней структуры земной коры под воздействием пластических деформаций. Разработанная модель учитывает так называемый эффект наследственности, или «памяти» геологической среды.

Такой подход помогает получить более точные данные о процессах, протекающих в недрах Земли до начала землетрясения. Этот метод основан на анализе взаимодействий источников акустических сигналов с учетом влияния предыдущих деформаций на текущее состояние горных пород.