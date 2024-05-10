До 20 человек могут находиться в воде после падения автобуса в Мойку в Петербурге | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 13:48 До 20 человек могут находиться в воде после падения автобуса в Мойку в Петербурге «Фонтанка»: после ЧП с автобусом в Мойке могут находиться до 20 человек

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После падения в Мойку пассажирского автобуса в воде могут находиться до 20 человек. Об этом сообщила «Фонтанка».

В эти минуты спасатели из окон вытаскивают на крышу пострадавших.

По предварительным данным, автобус упал в реку после ДТП — он столкнулся с двумя автомобилями, пробил ограждение и рухнул в воду.

Все обстоятельства происшествия уточняются.