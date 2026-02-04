ДНК-тест подтвердил гибель бизнесмена Баумгертнера

Тело, найденное на Кипре, действительно принадлежит пропавшему 7 января бизнесмену Владиславу Баумгертнеру, ДНК-тест подтвердил его смерть. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Экспертизы и официальные процедуры завершены», — сообщил агентству знакомый пропавшего Алексей Дозорцев.

Он добавил, что похоронят предпринимателя в Москве, но точная дата церемонии пока не известна.

Бывший руководитель «Уралкалия» в последнее время жил в Лимасоле. Тревогу забили 11 января, когда сотрудник его компании не смог дозвониться до шефа и найти его дома. Спустя три дня на пляже Авдимос нашли сильно разложившийся труп мужчины. По основной версии, которой придерживается Дозорцев, Баумгертнер поскользнулся на глиняной почве во время дождя, из-за чего и получил смертельные травмы.