Титулованный мотогонщик Николай Красников погиб в ДТП в Башкортостане. Каким он был, рассказал 360.ru заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса по мотогонкам Раис Мустафин.

Он заявил, что для Красникова не существовало второго места, он всегда настраивался только на победу и восемь раз подряд выигрывал чемпионат мира. По мнению собеседника 360.ru, гонщик мог бы выиграть и больше, но дал шанс другим стать чемпионами. Кроме того, погибший активно тренировал молодежь, передавая им свой огромный опыт.

«Цель у него была — создать новый стадион для технических видов спорта. Чтобы спорт этот жил, процветал. Чтобы больше детей вовлечь в это дело, от улицы отстранить. <…> Планы были большие, амбициозные. Ждал, когда откроется железный занавес с Европой, в надежде, что это все возродится и наши спортсмены будут блистать на зарубежных треках», — рассказал Мустафин.

ДТП произошло, когда гонщик возвращался из Нефтекамска. Красников, управлявший Lada Granta, столкнулся с двумя встречными грузовиками и погиб на месте.