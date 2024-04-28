Директора похоронного бюро избили на кладбище под Петербургом | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 18:50 Директора похоронного бюро избили на кладбище под Петербургом Конкуренты на кладбище избили директора похоронного бюро под Санкт-Петербургом РИА «Новости»

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На Рощинском кладбище в Ленинградской области произошла драка. Предположительно, конкуренты избили исполнительного директора похоронной фирмы Михаила и его товарища. Об этом сообщило издание 47news.

Потасовка произошла днем 27 апреля на парковке на Цвелодубовском шоссе. По предварительным данным, нападавших было пятеро. По словам Михаила, мужчины размахивали битами, а его товарища били кусками надгробных бит.

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После драки мужчины сели во внедорожник Infinity и скрылись. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.

Позднее в субботу полиция задержала в Выборге мужчину. При нем находилась бита и несколько камней. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

В Туапсе произошла массовая драка граждан Узбекистана, после которой иностранцев решили выдворить из страны.