Пятнадцать граждан Узбекистана выдворят из России после драки в Туапсе | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 08:37 Пятнадцать граждан Узбекистана выдворят из России после драки в Туапсе Прокуратура: 15 граждан Узбекистана депортируют из России после драки в Тупсе РИА «Новости»

Читать 360 в

Пятнадцать граждан Узбекистана, которые стали участниками массовой драки в Туапсе, оштрафуют и депортируют из России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани.

Видео драки появилось в Сети в среду, 24 апреля. Иностранцы дрались возле проезжей части, одного мужчину повалили на землю и пинали ногами.

Реклама

В отношении нарушителей инициированы административные дела, в результате принято решение о выдворении их из страны, добавили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Задержанными были сотрудники одной из компаний, выполняющей работы на НПЗ.

Ранее в Башкирии местный бизнесмен вместе со своими сыновьями избил группу подростков, которые шли не по тротуару, а по проезжей части.