Пятнадцать граждан Узбекистана выдворят из России после драки в Туапсе | 360°

27 апреля 2024, 08:37
Пятнадцать граждан Узбекистана выдворят из России после драки в Туапсе
Прокуратура: 15 граждан Узбекистана депортируют из России после драки в Тупсе
Пятнадцать граждан Узбекистана, которые стали участниками массовой драки в Туапсе, оштрафуют и депортируют из России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани.
Видео драки появилось в Сети в среду, 24 апреля. Иностранцы дрались возле проезжей части, одного мужчину повалили на землю и пинали ногами.
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В отношении нарушителей инициированы административные дела, в результате принято решение о выдворении их из страны, добавили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Задержанными были сотрудники одной из компаний, выполняющей работы на НПЗ.
Ранее в Башкирии местный бизнесмен вместе со своими сыновьями избил группу подростков, которые шли не по тротуару, а по проезжей части.
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