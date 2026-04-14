Директор ЗАЭС Черничук назвал возможные причины отключения электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции произошло отключение последней линии внешнего электроснабжения «Ферросплавная-1». Причины произошедшего устанавливают — речь может идти как о технической неисправности, так и о последствиях боевой активности. Об этом ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Причины произошедшего сейчас выясняются: была ли это техническая неисправность или военная активность», — сказал он.

На линии сработал выключатель, из-за чего станция временно осталась без внешнего питания. Неисправность удалось устранить в течение чуть более двух часов, после чего энергоснабжение восстановили в штатном режиме.

Черничук отметил, что персонал станции действовал четко и без паники. Сразу после отключения автоматически задействовали резервные источники питания — аварийные дизель-генераторы. Сотрудники оперативно выполнили все необходимые действия для стабилизации ситуации. Работу продолжили как технические специалисты, так и административный персонал, без сбоев и задержек.