Директор школы в Одинцове заступился за педагога, якобы не пустившего ребенка в туалет

Директор школы № 3 в Одинцове Дмитрий Никонов прокомментировал инцидент с учительницей, которая якобы не выпустила четвероклассника в туалет. В разговоре с изданием «Подъем» он назвал мать школьника скандалисткой и пообещал не дать педагога в обиду.

Ранее мать школьника заявила, что учительница не выпустила ее сына с урока, в итоге ребенок обмочился.

«Это скандальная мама, которая просто травит учителя четвертый год. Здесь ситуация была совершенно другая, этот мальчик — провокатор, всегда с диктофоном, телефоном», — подчеркнул директор.

По его словам, инцидент произошел за пять минут до конца урока, а учительница была готова выпустить мальчика, но после того, как тот запишет домашнее задание. При этом школьник не стал переодеваться, хотя его мама вскоре прибежала со сменным бельем, а стул, на котором он сидел, был сухим.

Никонов рассказал, что женщина уже подавала на школу в суд, заявив, что ее сын якобы получил там ссадину, но проиграла дело. Также, по словам директора, родители 29 одноклассников мальчика из 30 попросили перевести его куда-нибудь, поскольку он и его мать уже надоели всем своим поведением.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уже пообещала провести в школе проверку. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приняла сторону школьника и обратилась в Генпрокуратуру, уточнив, что подобный случай в стране не единственный.

Ранее надзорное ведомство уже провело проверку из-за отказа в нескольких школах зачислить некоторых учеников в 10 класс.