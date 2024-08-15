Сегодня 17:32 Российских школьников зачислили в 10-й класс после вмешательства Генпрокуратуры Мать школьника из Краснодара рассказала о борьбе за зачисление сына в 10-й класс 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Нарушение прав детей на получение среднего образования выявила Генеральная прокуратура в ходе проверки ряда российских школ по жалобам родителей учеников. Школьникам отказали в переводе в 10-й класс на основании недостаточного количества баллов для учебы в профильных классах. Мать ученика краснодарской школы в комментарии 360.ru рассказала, чем руководствовалось руководство учебного заведения и как она добилась перевода сына в старший класс.

Нарушение прав детей По данным Генеральной прокуратуры, школы обязаны создавать для учеников, которые в силу успеваемости не попадают под профильное обучение, универсальные классы. Но руководство учебных заведений делать это не спешит и вынуждает детей продолжать учебу в колледже. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что в школе Краснодара отказ в переводе в 10-й класс получили 46 учеников. Но после вмешательства прокуратуры права детей восстановили, а против директора завели административное дело.

Универсальные классы Собеседница 360.ru заявила, что изначально универсального класса в школе не было. Но после того, как она вместе с другими родителями вынесла эту историю на публику, директор быстро поменяла свое решение еще до прокурорской проверки. «Более 40 человек сначала получили отказы, из которых только 21 подписал письмо. Сначала зачислили тех, кто подписал, а потом — всех, кто даже не участвовал в этом заявлении и в этой истории. Приняли всех, кто хотел», — заявила мама школьника. Она отметила, что директор учебного заведения в беседе аргументировала свой отказ в переводе ребенка в 10-й класс заявлением о недостаточном количестве баллов. Но, по словам женщины, никакого закона, который бы это регулировал, нет.

Ребенок, который учился в одной школе, должен продолжать там учиться в 10-м классе. Есть даже постановление образования Краснодарского края, которое тоже нарушили. Мать школьника из Краснодара

Мать мальчика добавила, что вместе с другими родителями опасается того, что с началом учебного года преподавательский состав предвзято отнесется к ученикам универсального класса. «Любой проступок, который простят другому, станет для них наказанием. Мы все в ожидании этого», — добавила она. Ранее педиатр Лобненской городской больницы Евгения Гасанова посоветовала родителям школьников заранее подготовить детей к новому учебному году, чтобы они восстановили режим, нарушенный за время летних каникул. Врач рекомендовала давать детям легкие задания, чтобы проверить усвоение материала. Самым лучшим решением Гасанова назвала переход на жизнь по расписанию с временем для учебы, отдыха и физической нагрузки.