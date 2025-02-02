Директор школы в Дагестане лишился работы из-за подравшихся учителей

Минобр Дагестана отстранил директора школы в селе Хлют после драки учителей

В Дагестане учителя сельской школы устроили драку. После того, как информация о ней появилась в соцсетях, директора школы временно отстранили от работы, сообщила пресс-служба администрации Рутульского района.

Потасовка случилась в средней общеобразовательной школе села Хлют. Для того, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах, министр образования Дагестана Яхья Бучаев и Ахтынский межрайонный прокурор Магомедрасул Дибиров встретились с учителями.

По итогам встречи Минобр временно отстранил директора. После проверки министерство примет окончательное решение о том, продолжит ли он работать.

«Администрация района заинтересована в объективном разборе ситуации и обеспечении комфортных условий для работы педагогов и обучения школьников», — сообщили районные власти.

Информация о драке в Хлюте появилась в дагестанских пабликах. На видео несколько женщин сцепились в школьном кабинете.

В Москве в Центральной музыкальной школе избили дочь скрипача Марио Дюранда. Девочка получила сотрясение мозга и механический астигматизм.