Директор школы в Дагестане лишился работы из-за подравшихся учителей
Минобр Дагестана отстранил директора школы в селе Хлют после драки учителей
В Дагестане учителя сельской школы устроили драку. После того, как информация о ней появилась в соцсетях, директора школы временно отстранили от работы, сообщила пресс-служба администрации Рутульского района.
Потасовка случилась в средней общеобразовательной школе села Хлют. Для того, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах, министр образования Дагестана Яхья Бучаев и Ахтынский межрайонный прокурор Магомедрасул Дибиров встретились с учителями.
По итогам встречи Минобр временно отстранил директора. После проверки министерство примет окончательное решение о том, продолжит ли он работать.
«Администрация района заинтересована в объективном разборе ситуации и обеспечении комфортных условий для работы педагогов и обучения школьников», — сообщили районные власти.
Информация о драке в Хлюте появилась в дагестанских пабликах. На видео несколько женщин сцепились в школьном кабинете.
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