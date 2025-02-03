Дипломаты связались с МЧС Абхазии по делу пропавшего россиянина

Посольство в Сухуме находится на связи с МЧС Абхазии по делу пропавшего российского туриста. Об этом РИА «Новости» сообщили представители дипмиссии.

«От МЧС Абхазии Посольством получена информация о пропавшем 2 февраля окрестностях озера Рица гражданине России Алексее Берестневе», — рассказали дипломаты.

По их словам, родственники пропавшего путешественника в посольство не обращались.

После новостей об исчезновении россиянина спасатели организовали его поиск. Сигнал о пропаже поступил в 04:30 3 февраля. По данным МЧС Абхазии, на месте случившегося работают сотрудники поисково-спасательной службы в составе восьми человек. Других подробностей о происшествии не сообщалось.

Ранее вооруженные грабители напали на российских туристов в горах Грузии. Тело одного путешественника обнаружили в реке Накра. Подозреваемых арестовали, им грозит пожизненное заключение.