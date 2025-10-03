«Димы больше нет». Умер незаконно осужденный за убийство сестры Дмитрий Медков

В ставропольском селе Китаевское скончался самый известный незаконно осужденный за преступление, которого не совершал. Дмитрий Медков провел три года в психиатрической лечебнице за убийство сестры, которая оказалась жива. Подробности рассказало издание kp.ru .

История произошла в 2003 году. Студента Медкова арестовали за убийство 14-летней сестры, объявили его шизофреником и отправили в психиатрическую клинику. Там он провел три года.

В 2006 году девушка написала письмо матери, она оказалась жива. Выяснилось, что на Дмитрия надавили на следствии, в результате чего он подписал признательное показание.

Спустя почти 20 лет издание попыталось связаться с семьей Медковых. На сообщение ответил его сестра.

«22 октября будет год, как Дима умер. Приступ эпилепсии во сне после психиатрической больницы», — написала женщина.

Дмитрий вышел из клиники с инвалидностью, семья не получила обещанной компенсации на реабилитацию.

Двух дознавателей по делу Дмитрия Медкова в 2010 году признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, повлекшем нарушение прав и интересов фигуранта. Обоих приговорили к трем годам условно и лишили права работать в правоохранительных органах в течение двух лет.