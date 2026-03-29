Сегодня 19:18 Кричать, бежать или лезть на дерево? Что делать, если нарвался на кабанов с поросятами Биолог Сафонов рассказал о правилах при встрече с самкой кабана с поросятами 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Грибников и любителей прогулок по лесам Московской области и природным территориях столицы предупредили о пополнении у диких кабанов. В апреле самки выводят подросших поросят на открытое пространство и остро реагируют на появление вероятных угроз. Как вести себя при себя при встрече с животными и почему весенний период опаснее осеннего гона, узнал 360.ru.

Что делать при встрече самки кабана с поросятами

Рождение поросят для самок кабанов оборачивается настоящим стрессом, поэтому они всячески защищают свое потомство и могут атаковать даже без предупреждения, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. Ученый на своем опыте пережил встречу свиньи (так правильно называть самку кабана) с поросятами, но, к счастью, она обошлась для него без последствий. «В октябре во время гона взрослые самцы (секачи) становятся агрессивными из-за борьбы за самку и могут атаковать человека без причины. Но самый опасный период — это весна-лето, когда рождаются поросята», — подчеркнул Сафонов. Даже по статистике, по словам эксперта, на людей чаще нападают самки кабанов, встающие на защиту маленьких поросят. Сафонов предупредил, что при встрече ни в коем случае нельзя приближаться к свинье, делать резкие движения или пытаться сфотографировать поросят.

Любое резкое движение — это сигнал нападения. А у самки, которая охраняет потомство, инстинкты обострены, что может спровоцировать молниеносную атаку в ответ на любое нестандартное поведение. Дмитрий Сафонов

Биолог посоветовал медленно, не поворачиваясь спиной, отойти назад от встретившихся в лесу животных. Он подчеркнул, что бежать бесполезно, потому что скорость у кабанов выше, чем у человека, а быстро передвигающийся объект их только раззадорит. «Если нападение неизбежно, то лучшее, что вы можете сделать, — это залезть на дерево. Кабаны не лазают по деревьям, но могут оставаться внизу некоторое время. Если сидеть на дереве тихо и не провоцировать кабана, то он уйдет примерно через час-полтора», — добавил собеседник 360.ru. Если дерева рядом нет, то средством защиты может стать крепкая палка, которой нужно стучать о землю, чтобы отпугнуть животное. Использовать ее в качестве оружия нельзя, так как кабан сильный и агрессивный.

Бежать было поздно…

Сафонов рассказал, что несколько лет назад сам встретился с выводком самки кабана в лесу на юге Московской области в конце апреля. Он пояснил, что отправился собирать молодые сморчки. «Шел по краю оврага глубоко в лесу, и вдруг впереди, метрах в 15, услышал шум и треск веток. Первое, что я подумал, — это кто-то из крупных птиц. А когда присмотрелся, увидел, как из кустов выходит свинья с полосатыми поросятами», — поделился биолог.

Он тут же замер и вспомнил все правила безопасности. Бежать было поздно, потому что дикий зверь и быстрее, и выносливее. Тогда, по словам биолога, он медленно и аккуратно отступил спиной вперед от свиньи и ее выводка и внимательно наблюдал, как самка начала нервно рыть землю и ворчать.

Прошел я так метров 50, не оборачиваясь, пока меня не стало видно. Свинья с выводком, соответственно, осталась или ушла вглубь леса. Дмитрий Сафонов

По мнению специалиста, его случай только подтверждает, что весной самки кабана чрезвычайно бдительны и любое случайное движение может привести к печальным последствиям. Биолог отметил, что с тех пор при посещении леса весной, когда слышит шум и понимает, что это идет выводок поросят, быстро уходит, чтобы дать им дорогу.

Не играйте с поросятами, не гладьте их и не берите на руки

Кабаны никогда не нападают на человека без повода и чаще сами стараются избегать нежеланных встреч, скрываясь в глубине чащоб, напомнили в Комитете лесного хозяйства Московской области. При этом в апреле и мае агрессию могут проявить только самки кабана, которые сопровождают поросят. «Ни в коем случае не надо пытаться поиграть с малышами или просто погладить. Они, в силу возраста, очень любопытны и вполне могут подойти к вам сами. Брать их на руки тоже категорически нельзя», — предупредили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на отсутствие выпирающих клыков, у самок кабана очень острые зубы, кроме того, вес животного достигает 300 килограммов, а скорость бега — 30 километров в час.

Самый верный способ спастись, если уж вам довелось встретить кабана в лесу, — это залезть на высокое дерево. Сколько времени вам придется провести на этом дереве, известно только кабану, а точнее, пока у него не кончится терпение и он не уйдет.

В Департаменте природопользования Москвы заявили, что самки кабана способны затоптать человека передними копытами в защите своего потомства. Там также призвали не трогать поросят, чтобы не провоцировать мать. «У кабанов слабо развито зрение, поэтому они не способны увидеть человека, стоящего в 15 метрах от них. Оставшись незамеченным, нужно замереть и успокоиться — животное уйдет само. Альтернативный способ спасения — медленно, без резких движений, удалиться», — добавили в ведомстве. Панику и резкие движения там назвали главным врагом, который только спровоцирует самку кабана на атаку.