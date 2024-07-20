Енот на поводке попал в беду в Москве-реке. На помощь послали катер

Источник 360.ru: енота пытаются спасти на Москве-реке близ Братеевского моста

Фото: Unsplash

Домашнего енота спасают в Москве близ Братеевского моста. О происшествии с животным сообщил источник 360.ru.

По его информации, енот находится в Москве-реке, достать его самостоятельно владелец не может. Питомец был на поводке и, судя по всему, зацепился им, возможно, за камень, пояснил собеседник 360.ru.

На помощь еноту направили спасателей на катере, добавил он.

UPD: при проверке информации оказалось, что еноту помощь не требуется. Его владелец просто купал его в реке.

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