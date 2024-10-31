Лиса спровоцировала смертельную аварию в Нижегородской области

В Дивеевском районе проиошло смертельное ДТП, причиной котрого стала дикая лиса. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Нижегородской области.
По предварительным данным, на трассу выбежала лиса. Водитель Volkswagen не смог избежать столкновения, сбил ее и попал на полосу встречного движения. Там он столкнулся еще с двумя автомобилями, Renault и Opel.
В результате аварии водитель и 13-летний пассажир первой иномарки погибли на месте. Сидевших за рулем двух других авто госпитализировали.
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