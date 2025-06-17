Девушку-подростка убило упавшими футбольными воротами в Мордовии

Упавшие футбольные ворота убили 16-летнюю девушку в селе Сивинь в Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, девушка приехала в гости к родственникам. Вечером она гуляла со сверстником и в какой-то момент взялась за перекладину.

Ворота опрокинулись и с силой ударили девушку по голове. Пострадавшую госпитализировали, но вскоре она скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Свою проверку проводит и региональная прокуратура.

В августе прошлого года подобным образом погиб 11-летний подросток из Нижнего Новгорода. На него тоже упали футбольные ворота.