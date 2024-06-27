Девушку-подростка с крайне тяжелыми травмами после схода поезда отправят в Сыктывкар

Четырех пострадавших при сходе поезда на перегоне Инта-1 — Угольный перевезут в Сыктывкар, в том числе 14-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии. Еще двое получат лечение в Воркуте. Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Сильней остальных пассажиров, по его словам, пострадала 14-летняя девушка. Она находится в крайне тяжелом состоянии, ее родители — в удовлетворительном. Еще один мужчина получил компрессионный перелом четвертого и пятого грудных позвонков, ему потребуется интенсивное лечение. Уйба сообщил, что их транспортируют в Сыктывкар.

«Девушку, вот этого мужчину и двух сопровождающих — родителей девушки — вертолетом отправляем в Сыктывкар. <…> Двух человек отправили в Воркуту», — сказал он.

Остальные пострадавшие, по информации главы региона, находятся в удовлетворительном состоянии. Уйба подтвердил, что погибли двое. Из 215 пассажиров 182 человека поехали дальше — в пункты назначения.