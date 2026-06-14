Девушку-диджея из Подмосковья нашли мертвой в Индии
Shot: русская девушка-диджей умерла перед музыкальным фестивалем в Индии
В индийском штате Химачал-Прадеш при невыясненных обстоятельствах скончалась 28-летняя диджей из России, приехавшая на музыкальный фестиваль Back in the Mountains в Касоле. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
Уроженка Хотькова Московской области без сознания обнаружила знакомая в ванной комнате гостевого дома. Прибывшие медики не смогли ее спасти.
Тело россиянки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Среди рассматриваемых версий — передозировка наркотических веществ, их возможное смешение с алкоголем или лекарственными препаратами.
Местная полиция проводит расследование, к выяснению обстоятельств подключилось посольство России в Индии.
В связи с трагедией организаторы отменили музыкальное мероприятие, на котором должна была выступить диджей. Накануне смерти она могла находиться в компании иностранного гражданина, прибывшего на фестиваль.
В мае популярную в Индии певицу Индер Каур нашли мертвой в штате Пенджаб после недели поисков.