Популярная певица погибла в Индии при загадочных обстоятельствах

Популярную в Индии певицу Индер Каур нашли мертвой в штате Пенджаб после недели поисков. Об этом сообщила газета Daily Star .

В прошлую среду 29-летняя Каур поехала в магазин за продуктами, однако домой уже не вернулась. Ее мобильный телефон был выключен.

Родственники певицы и экстренные службы начали поиски. Рассматривалось две основных версии: убийство и похищение для принудительного замужества.

Останки нашли в канале Нилон и уже извлекли. Машина певицы стояла брошенной в километре оттуда. Сейчас тело направили на вскрытие, чтобы установить причины смерти.

