Девушки с сайтов знакомств заставляли мужчин брать кредиты в Химках

Бастрыкин взял на контроль расследование аферы с подставными свиданиями в Химках

Приезжие заставляли несовершеннолетних девушек знакомиться с мужчинами в Химках, чтобы они впоследствии оформляли кредиты для оплаты счетов на подставных свиданиях. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета .

По данным ведомства, мониторинг соцсетей выявил очередную схему мошенничества.

Неизвестные вовлекали несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Девушки знакомились с молодыми людьми на сайтах знакомств и заманивали их в подставные заведения.

После этого совершались мошеннические действия, приводящие к денежным долгам потерпевших. При отказе платить их вынуждали оформлять кредиты и займы.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела.

