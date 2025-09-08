Девушки с сайтов знакомств заставляли мужчин брать кредиты в Химках

Бастрыкин взял на контроль расследование аферы с подставными свиданиями в Химках

Фото: РИА «Новости»

Приезжие заставляли несовершеннолетних девушек знакомиться с мужчинами в Химках, чтобы они впоследствии оформляли кредиты для оплаты счетов на подставных свиданиях. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, мониторинг соцсетей выявил очередную схему мошенничества.

Неизвестные вовлекали несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Девушки знакомились с молодыми людьми на сайтах знакомств и  заманивали их в подставные заведения.

После этого совершались мошеннические действия, приводящие к денежным долгам потерпевших. При отказе платить их вынуждали оформлять кредиты и займы.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела.

