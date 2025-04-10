Девушка закрылась в магазине на юге Москвы после попытки суицида

Источник 360.ru: девушка пыталась покончить с собой в секс-шопе на юге Москвы

На юге Москвы девушка закрылась в секс-шопе после попытки наложить на себя руки. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Информация о происшествии в торговом центре, расположенном в Северном Чертанове, поступила в 20:52. На место выехали полицейские и бригада скорой помощи.

Специалисты открыли дверь и увидели в помещении 21-летнюю девушку. Она не пострадала. Мотивы ее действий предстоит выяснить правоохранителям.

В начале марта в Тюмени мужчина покончил с собой в туалете приемного отделения Областной клинической больницы № 2. В медицинское учреждение он прибыл на обследование.