Девушка закрылась в магазине на юге Москвы после попытки суицида

На юге Москвы девушка закрылась в секс-шопе после попытки наложить на себя руки. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.
Информация о происшествии в торговом центре, расположенном в Северном Чертанове, поступила в 20:52. На место выехали полицейские и бригада скорой помощи.
Специалисты открыли дверь и увидели в помещении 21-летнюю девушку. Она не пострадала. Мотивы ее действий предстоит выяснить правоохранителям.
В начале марта в Тюмени мужчина покончил с собой в туалете приемного отделения Областной клинической больницы № 2. В медицинское учреждение он прибыл на обследование.
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