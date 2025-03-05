Тюменец наложил на себя руки после обследования в больнице

Monkey Business 2 via www.imago-/www.imago-images.de
Фото: Monkey Business 2 via www.imago-/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

В приемном отделении ОКБ № 2 в Тюмени обнаружили тело местного жителя. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник РБК.

Предположительно, мужчина покончил с собой. Его нашли без признаков жизни в туалете 4 марта. Врачи попытались спасти тюменца, но было уже поздно.

Изначально мужчина отправился в больницу на обследование. Следователи организовали проверку по факту случившегося, они установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сургуте бывшую медсестру обвинили в доведении подчиненной до самоубийства. В 2021 году сотрудница местной клинической травматологической больницы наложила на себя руки, оставив маленькую дочь и мужа. По словам супруга, его жена подверглась травле на работе со стороны руководителя.

Через месяц после этого случая суицид совершила еще одна сотрудница отделения анестезиологии. Она также жаловалась на грубое отношение начальницы.

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