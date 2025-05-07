Индианка не дожила несколько часов до свадьбы

Lokmat Times: в Индии невеста умерла после танцев перед собственной свадьбой

В Индии у невесты перед свадьбой случился сердечный приступ. Девушка скончалась за несколько часов до торжества, сообщил Lokmat Times.

По данным портала, жительница деревни Нупур-Пинауни по имени Дикша согласилась выйти замуж за своего возлюбленного Саурабха. Перед свадьбой проходила традиционная церемония халди.

В ходе мероприятия близкие родственники и друзья молодых наносят им на лица пасту из куркумы. После торжественной части были танцы.

Вскоре девушка почувствовала сильное недомогание и убежала в туалет. Когда она не вернулась, встревоженные родные начали ее искать и обнаружили Дикшу на полу без сознания. Медики помочь ей не смогли. Им лишь оставалось зафиксировать смерть невесты. Она не дожила до свадьбы несколько часов.

Ранее стало известно о гибели россиянки в Таиланде перед собственной свадьбой. Сильная волна сбила девушку со скалы во время медитации.