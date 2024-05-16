Девушка сорвалась со скалы на Сахалине | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 10:12 Девушка сорвалась со скалы на Сахалине Девушка выжила после падения со скалы на Быковских порогах в Сахалинской области РИА «Новости»

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В Сахалинской области на Быковских порогах 17-летняя девушка упала со скалы. Пострадавшая выжила, ее увезли в больницу, сообщил сайт региональной пожарно-спасательной службы.

В ведомстве уточнили, что несколько молодых людей приехали отдохнуть к реке Красноярка. В какой-то момент одна из девушек, поскользнувшись, сорвалась со скалы и упала с большой высоты на каменный приступок.

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Прибывшие на место пожарные спецсредствами эвакуировали пострадавшую и передали врачам. После оказания первой помощи девушку привезли в центральную долинскую больницу. Информация о ее состоянии не уточняется.

Ранее в ирландском графстве Клэр 20-летняя туристка оступилась на горной тропе и упала с двухсотметровой скалы в реку. Девушку достали из водоема, но спасти ее не удалось.