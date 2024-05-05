Туристка погибла в Ирландии, сорвавшись с двухсотметровой скалы | 360°

Мир 05 мая 2024, 19:13 Туристка погибла в Ирландии, сорвавшись с двухсотметровой скалы Mirror: в Ирландии туристка сорвалась со скалы высотой 214 метров и погибла Freepik

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В ирландском графстве Клэр погибла 20-летняя туристка. Оступившись на горной тропе, она рухнула со скалы, сообщило издание Mirror.

Девушка на утесах Мохер пыталась подняться по туристической тропе. В какой-то момент она оступилась и упала со скалы, высота которой составляет 214 метров.

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Туристка рухнула в реку. Сотрудники экстренных служб вытащили девушку из водоема, но спасти ее не удалось. По информации местных властей, произошедшее признали несчастным случаем.

Ранее 40-летняя жительница России сорвалась с края скалистого участка трассы в Гагре. Туристка получила серьезные травмы, ее привезли в больницу. Однако, несмотря на все усилия медиков, она скончалась.