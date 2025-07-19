Девушка пропала в пруду в Новой Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в Николо-Хованском пруду. Заявитель рассказал, что видел конфликт двух человек с девушкой.

По его словам, девушку выбросили в пруд, после чего она не всплыла. Сам заявитель найти ее не смог.

Прибыли спасатели в гидрокостюмах, проверили пруд — никого не нашли. Водолазы прибудут после девяти утра.

Ранее 15‐летняя школьница утонула на озере Чебаркуль после знакомства с 30-летним мужчиной. Подросток каталась на гидроцикле без спасательного жилета, упала с него в воду крутом вираже и захлебнулась.