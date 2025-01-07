Девушка-подросток погибла при пожаре в частном доме в Приморье

МЧС: при пожаре в частном доме в Приморье погибла девушка, ее мать пострадала

Девушка-подросток погибла во время пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье. Ее мать пострадала, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание началось 7 января в 04:30. Огонь охватил около 90 квадратных метров. Тело 17-летней девушки нашли при тушении пожара.

«Пострадала мать погибшей», — уточнили в МЧС.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят тщательную проверку по факту пожара. Они устанавливают точную причину и все обстоятельства, приведшие к возгоранию.

Ранее При пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Кильмезь в Кировской области погибли семь человек. Пожар потушили на площади 480 квадратных метров. На месте происшествия работали 46 специалистов и 14 единиц техники.