Девушка подожгла пункт сбора гуманитарной помощи в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестная подожгла пункт сбора помощи для бойцов СВО. Также она прокричала, что у нее есть бомба.

«Когда шел мимо, уже валил дым и подъезжали пожарные и скорые. По словам очевидцев, девушка бросила туда бутылки с зажигательной смесью или вроде того», — рассказал 360.ru один из свидетелей ЧП.

По информации 78.ru, в здании расположен благотворительный фонд «Доброволец». Девушка забросила туда бросили «коктейли Молотова», что привело к возгоранию. В пункте находился один волонтер. Сейчас его опрашивает полиция.

«Неизвестная девушка подожгла помещение на Кантемировской улице, 31, и кричала, что у нее в руках находится бомба», — написали журналисты.

Экстренные службы уже прибыли на место ЧП. Подробности происшествия выясняются.

Ранее спасатели эвакуировали 40 человек из-за пожара в офисе на Лиговском проспекте в Петербурге. Возгорание началось на третьем этаже административного здания. В результате ЧП никто не пострадал.