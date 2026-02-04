Спасатели эвакуировали 40 человек из-за пожара в офисе на Лиговском проспекте в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар в офисном здании на Лиговском проспекте. Как сообщила сайту «Мойка78» пресс-служба МЧС России по городу, возгорание началось в 13:02 по адресу Лиговский проспект, дом 10/118.

Огонь охватил два квадратных метра на третьем этаже административного здания. Пожарные смогли ликвидировать пламя в 13:44. В ходе эвакуации из опасной зоны были выведены 40 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее в этот же день пожар вспыхнул на кухне ресторана «Гуси-лебеди», расположенного в торговом центре «Капитолий». Там загорелась вентиляционная вытяжка и один квадратный метр кухонной площади.