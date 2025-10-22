Водитель сбил девочку и скрылся с места аварии в Нижегородской области

Сотрудники ГИБДД Нижегородской области разыскивают водителя, который покинул место дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала девочка. Инцидент произошел 29 августа около 19:00 на улице Минеева, написало НИА «Нижний Новгород» .

Несовершеннолетняя девочка, родившаяся в 2011 году, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда неизвестный водитель сбил ее и уехал с места происшествия. Потерпевшая, получившая телесные повреждения, вместе с законным представителем обратилась за медицинской помощью.

По факту происшествия ведется административное расследование. Водитель может быть привлечен к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: 12.24 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 часть 2 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).