Девушка и ребенок попали в больницу после давки в ТЦ «Планета» в Уфе

В уфимском торговом центре «Планета» во время акции ко Дню влюбленных «Семь тысяч шаров» пострадали два человека. Об этом очевидцы рассказали 360.ru.

Они заявили о хаосе во время акции. Одна из посетительниц сообщила, что даже на периферии из-за толпы дышать было тяжело.

«Я была не в точке, где происходила самая давка, но даже там было довольно душно. Когда все эти шары выпустили, все ринулись обратно. Тогда было тяжеловато», — сказала девушка.

Другая собеседница 360.ru призналась, что вместе с подругой упала, когда мужчина протиснулся в центр и начал толкаться, и они едва не сломали ноги из-за напирающей толпы.

Двум другим посетителям повезло меньше: девушку 27 лет и 12-летнего ребенка доставили в больницу Уфы с переломами, сообщили в Минздраве региона.

В аккаунте ТЦ поблагодарили участников, но под постом уфимцы раскритиковали организацию, указав на огромное количество людей и отсутствие безопасности.

Организаторы обещали 20 сюрпризов среди семи тысяч шаров: подарочные карты, походы в кино и ужины в ресторане. Получили ли их участники — неизвестно.

В начале января давка случилась в Астрахани из-за возможности бесплатного посещения катка.