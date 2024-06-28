Девочку спасли после удара молнии в Иркутске

Медики спасли девочку, в которую ударила молния в Иркутске

Фото: Freepik

В Иркутской области от удара молнии пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщил сайт «Байкал 24» со ссылкой на Минздрав Приангарья.

Происшествие случилось 23 июня в районе Шумских озер в Нижнеудинском районе. В ребенка попала молния. Девочку госпитализировали.

Как сообщило издание kp.ru, пациентка пришла в себя, и ее жизни ничего не угрожает. По мнению доктора физико-математических наук Николая Буднева, девочке повезло, что разряд не был слишком мощным. Ее внутренние органы и нервная система сильно не пострадали, а ожоги оказались не такими серьезными, как могли бы быть.

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