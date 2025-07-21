Девочка упала при посадке на теплоход в порту Архангельска

В порту Архангельска при посадке на теплоход пострадала девочка 2017 года рождения. Об этом сообщило Западное следственное управление на транспорте СК России.

Девочка упала с причала и получила травмы — ее госпитализировали. ЧП произошло 21 июля.

«21 июля 2025 года при посадке на теплоход с причала в морском порту Архангельска травмирована малолетняя», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, при которых ребенок оказался в опасной ситуации.

СК призывает соблюдать осторожность при нахождении на объектах водного транспорта.

В субботу днем в центре Москвы дерево упало на коляску с ребенком. По данным 360.ru, ЧП произошло на Большом Рогожском переулке. Младенец, по предварительной информации, жив. Его состояние уточняется.