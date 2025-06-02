Девочка сломала позвоночник на детской площадке в Балашихе

В Балашихе девятилетняя девочка упала с высоты двух метров на детской площадке и попала в больницу с компрессионным переломом позвонков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, вечером 22 мая ребенок гулял на детской площадке во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Саввино. Девочка повисла на поручне, который некрепко был закреплен на конструкции площадки, и упала.

Пострадавшую школьницу госпитализировали. Сейчас она проходит необходимое лечение в столичном НИИ НДХИТ — клинике Доктора Рошаля. В пресс-службе прокуратуры Подмосковья уточнили, что ребенку диагностировали компрессионный перелом позвонков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители устанавливают человека, который несет ответственность за надлежащее состояние и безопасность детской площадки.

Ранее местные жители одного из ЖК в Новой Москве рассказали, что уроженка средней Азии дала пощечину русскому мальчику, играющему на детской площадке. Причиной этого стал конфликт ребенка с ее сыном из-за мячика.