Девочка сбежала из детсада во время утренника в Екатеринбурге

Пятилетняя девочка сбежала из детского сада в Екатеринбурге. Она незаметно покинула здание во время утренника, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

В разгар мероприятия воспитанница учреждения вышла из зала. Она собрала свои вещи и пошла к выходу на улицу. По предварительным данным, девочки помогли выйти из здания другие родители.

После этого юная екатеринбурженка дошла до своего подъезда, позвонила в домофон и попросила сестру открыла ей дверь. Другие подробности не приводились.

Аналогичный побег совершил мальчик из детского сада в Егорьевске. Он самовольно вышел на улицу, когда воспитатель отвлеклась на других детей. В итоге ребенка нашли прохожие и передали его полицейским. Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.