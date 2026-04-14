Девочка, пропавшая в Самарской области, не стала жертвой преступника

Против трехлетней девочки, пропавшей и позже найденной в Исаклинском районе Самарской области, не совершили никаких преступлений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУВД.

«В настоящее время несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении», — заявили полицейские.

Девочка пропала накануне около 16 часов, предположительно, пойдя гулять со старшими детьми. К поискам подключились разные подразделения полиции и волонтеры «Лиза Алерт». В итоге ее нашли живой в соседней деревне. Следственные органы выясняют все обстоятельства.

Ранее в Приморском крае нашли живой 13-летнюю девочку, ушедшую из центра содействия семейному устройству. Поиски продолжались два дня.