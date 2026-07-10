Сотрудники ДПС устроили погоню за подростком на питбайке в ЯНАО

В городе Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа подросток на питбайке попытался скрыться от сотрудников ДПС. Ребенок ехал по тротуару, когда его заметили правоохранители, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО.

Погоня длилась всего несколько секунд. Экипаж переградил путь подростку, чтобы тот не выехал на проезжую часть. Водитель питбайка повернул направо, в сторону дворовых территорий, но уже во второй поворот не вписался.

В отношении юного нарушителя и его родителей был составлен административный протокол. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.