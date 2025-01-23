Девочка погибла в доме на Боровском шоссе в Москве

Источник 360.ru сообщил о гибели девочки в доме на Боровском шоссе в Москве

В доме на Боровском шоссе в Москве погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его информации, тело ребенка нашли возле подъезда. Что именно произошло, пока не сообщается.

В ноябре под окнами одного из домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного артиста России, премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. По предварительным данным, причиной гибели стал несчастный случай. Через несколько дней танцору должны были прооперировать позвоночник.