Девочка погибла в доме на Боровском шоссе в Москве

В доме на Боровском шоссе в Москве погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
По его информации, тело ребенка нашли возле подъезда. Что именно произошло, пока не сообщается.
В ноябре под окнами одного из домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного артиста России, премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. По предварительным данным, причиной гибели стал несчастный случай. Через несколько дней танцору должны были прооперировать позвоночник.
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