Сегодня 20:32 «Невыносимая случайность». Владимир Шкляров погиб в Петербурге, звезде балета было 39 лет 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / Global Look Press Знаменитости

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В этот четверг, 21 ноября, в Петербурге простятся с премьером Мариинки Владимиром Шкляровым. Он погиб в 39 лет на Васильевском острове всего за несколько дней до сложной операции, упав с высоты пятого этажа. Смерть танцовщика повергла в шок его близких, коллег и поклонников. 360.ru собрал все, что известно о случившемся и последних днях жизни артиста.

Как погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров 16 ноября 2024 года Заслуженный артист России звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров скончался в ночь на 16 ноября. Его тело нашли под окнами одного из домов на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове. По предварительным данным, причиной мог стать несчастный случай — танцовщик сорвался с балкона пятого этажа и получил несовместимые с жизнью травмы. Источник РИА «Новости» в оперативных службах подчеркнул, что смерть Шклярова не носит криминальный характер. «Он умер естественной смертью, это не криминал», — заверил собеседник агентства.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / Global Look Press

В Мариинке смерть Шклярова назвали огромной утратой для всего коллектива. Там же выразили глубокие соболезнования родным и друзьям артиста, а также всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта. Похороны Шклярова: дата и место Похороны Владимира Шклярова пройдут в ближайший четверг, 21 ноября. Церемония прощания начнется в белом фойе Мариинки, затем процессия переместится в Никольский собор и завершится на Смоленском кладбище. Проводить премьера театра в последний путь смогут все желающие.

Биография артиста балета Владимира Шклярова

Будущая звезда балета появилась на свет в Ленинграде 9 февраля 1985 года. Танцами Владимир начал заниматься с самого детства — сначала посещал уроки в танцевальном народном ансамбле «Калинка», затем продолжил постигать тонкости хореографии в студии «Форте».

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / Global Look Press

Высшее образование Шкляров получил в знаменитой Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Сразу после ее окончания в 2003-м получил приглашение на работу в Мариинку. Через восемь лет артист дорос до премьера — ведущего солиста, исполняющего главные партии в спектаклях балетной труппы. За время своей блестящей карьеры танцовщик становился лауреатом нескольких профессиональных международных конкурсов. В 2020-м получил звание заслуженного артиста России.

Фото: РИА «Новости»

Премьер выступал во множестве постановок Мариинского театра. Среди них — «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Головокружительное упоение точностью», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и многие-многие другие. Весной 2019 года в рамках проекта «Мастерская молодых хореографов» Шкляров вместе с Александром Челидзе подготовил постановку «Шум мыслей» на музыку Бхимы Юнусова и принял участие в ее исполнении. DanceTabs восхищался его прыжками и безупречными поворотами, неповторимым исполнением роли заботливого, а затем раскаявшегося возлюбленного.

Фото: imago stock&people/www.imago-images.de / Global Look Press

В его интерпретации партии Альберта подчеркивается контраст между аристократической жизнью, полной ненужных условностей, и свободой, которую герой обретает, попадая в деревню и воссоединяясь со своей возлюбленной, отмечало издание. Писала о Шклярове и Financial Times, называя артистом благородной стати, способным создать яркий образ пылкого юноши. Эксперты журнала «Балет» особенно отмечали его неподражаемый легкий танцевальный почерк.

У Шклярова танец не выдает груза проделанной работы. Даже когда становится заметной физическая усталость артиста, он сохраняет «легкое дыхание». Журнал «Балет»

В 2023 году Шкляров отметил 20-летие на сцене и предупредил, что в ближайшее время уходить никуда не планирует, хотя, «возможно, многим бы этого хотелось».

Фото: РИА «Новости»

«В балете я пока не пешеход, есть еще порох в пороховницах. Со сцены уходить не собираюсь. Уже накоплен огромный сценический опыт, еще есть физические силы и очень хочется продлить этот баланс на максимально долгий срок», — поделился артист в большом интервью «Известиям». Тогда же он признался, что видит необходимость в поиске новых векторов развития балетного искусства, но это не значит, что спектакли, отсылающие к балетной истории, вдруг не имеют права на существование.

Фото: РИА «Новости»

«Но мне хотелось бы, чтобы основной акцент делался не на том, что было много лет назад, а на том, что происходит сегодня. <…> Пусть не сразу все получится, на пользу уже сама попытка поискать что-то новое, интересное», — пояснил он.

Оглядываясь назад, могу сказать, что двигаться вперед, поглощать новую информацию можно, только выйдя из зоны комфорта, иначе навсегда остановишься на шести позициях. Владимир Шкляров

Последние дни артиста Шклярова О состоянии танцовщика в последние дни перед гибелью рассказала в своем Telegram-канале «Дьявол на пуантах» бывшая балерина Ирина Бартновская.

Опубликовать эти данные она решила не ради хайпа. Цель была в том, чтобы защитить память артиста от возможных «провокаций в прессе» (их, правда, избежать все равно не удалось).

«Довожу до вашего сведения, что Володя находился на домашнем режиме, на обезболах и готовился к операции на стопе, — рассказала экс-балерина. — Он вышел на балкон подышать и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с пятого этажа)".

Глупая невыносимая случайность. Он любил жизнь, семью, обожал детей и своего зрителя. Ирина Бартновская

Тут же Бартновская призвала поклонников везти букеты не к месту гибели артиста, а к 14 подъезду Мариинского театра. Несите цветы туда, попросила она. Вечером того же дня экс-балерина с разрешения лечащего врача опубликовала его личную переписку с Владимиром накануне гибели. «Саша Мещерин наш врач еще со времен нашего обучения в АРБ. Сашу помним мы все. Это был лучший и есть лучший врач. Чтобы никто на спекулировал на теме. Вова готовился к операции», — еще раз подчеркнула артистка.

Судя по скрину, который Бартновская приложила к посту, Шкляров жаловался Мещерину на свое состояние. «Бедро болит, сил нет. Нужно оперировать. Я не готов, но другого выхода нет. Я не могу терпеть эту боль», — признался Владимир. В пресс-службе театра РИА «Новости» рассказали, что у премьер ранее перенес несколько травм спины. Сложную операцию на позвоночнике ему должны провести в понедельник, 18 ноября. «Все это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства», — уточнил собеседник агентства, подтвердив таким образом слова Бартновской о том, что артист был на «обезболах».

Возможные причины смерти Владимира Шклярова Хотя коллега по цеху Шклярова хотела защитить его память от спекуляций и честно рассказала и про обезболивающие препараты, и про подготовку к операции, даже выложила переписку покойного с врачом, вокруг смерти артиста все равно быстро начали множиться слухи.

Фото: РИА «Новости»

В Сети можно найти версии, начиная от уже упомянутой «глупой невыносимой случайности» или «несчастного случая» — до предположений о том, что артиста якобы погубили наркотики. Об этом, в частности, рассказал источник 5-tv.ru, называющий себя знакомым с ситуацией. По его словам, Владимир сорвался с балкона, когда пытался покинуть дом, чтобы отправиться на поиски запрещенки, а закрыть себя в квартире артист попросил свою бывшую жену. Шкляров прямо «умолял не давать ему притрагиваться к запрещенным препаратам», утверждал собеседник издания.

Фото: РИА «Новости»

«МК» выдвинул гипотезу о том, что на Шклярова повлиял новый роман с одной балериной. По его данным, танцовщик якобы жаловался девушке на свое состояние, мол, «что-то его грызло, что-то он переживал». И хотя сам Владимир в 2023-м заверял, что не собирается уходить со сцены, и планов у него громадье, источник «МК» поведал о переживаниях артиста из-за возраста и туманных перспектив: переходить в педагоги ему совершенно не хотелось, потому что в таком качестве он себя совсем не видел. Но, помимо этих переживаний, по словам собеседника издания, имели место и проблемы с запрещенными веществами. Но все, очевидно, тут сошлось, а на фоне кризиса среднего возраста только усугубилось, пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

«Петербургский театральный журнал» при этом обратил внимание, что Шклярову, несмотря на возраст и серьезные проблемы со здоровьем, вовсе не грозила необходимость перехода в педагоги. Совсем недавно красавец-принц превратился в пожилого болвана Модеста Алексеевича в балете «Анюта», напомнили авторы ПТЖ. И, вероятно, Модест был пробой нового пути. Причем весьма удачной. «Но в эту ночь, видимо, необходимость заглушить боль была слишком велика», — с горечью заключили журналисты. Близкие звезды Мариинки информацию о его проблемах с наркотиками и спиртным уже опровергли несколько дней назад, пояснив, что Владимир принимал не запрещенные вещества, а лекарственные препараты из-за сильных болей.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Вместе с тем источник 78.ru заявил, что при обыске дома у Шклярова нашли крепкий алкоголь, а охранник ЖК, который был на дежурстве в ночь гибели артиста, рассказал, что премьер Мариинки якобы гулял по карнизу и ушел в квартиру только после того, как тот сделал ему замечание. Также собеседник издания заявил, что проблемы со спиртным у него якобы появились после развода с его первой супругой Марией Ширинкиной — первой солисткой Мариинского театра. Артистка все эти вбросы никак не комментировала. В браке она успела родить Владимиру двоих детей: сына (мальчику сейчас девять лет) и дочь (девочке три года).