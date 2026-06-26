Девочка-подросток пропала на реке в Ессентуках, родители не оставляют надежды
МЧС продолжило поиски пропавшей на реке в Ессентуках девочки
Девочку-подростка унесло течением реки Подкумок в Ессентуках. Власти продолжают поисковую операцию, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Несовершеннолетняя пропала еще 24 июня. Экстренные службы приступили к поискам незамедлительно, спасатели и волонтеры обследовали берега реки и акваторию рядом с ними.
На следующий день группировку МЧС усилили водолазами. Их усилия успехом не увенчались. Позднее глава Пятигорска объявил о повторном обследовании русла Подкумка — спасатели предположили, что девочку могло унести до самого города.
Теперь к поискам несовершеннолетней подключились волонтеры и представители местного казачества. Пешие патрули проверили уже более 16,6 километра прибрежной зоны и русла вниз по течению, однако обнаружить никаких следов подростка пока не удалось.
Главной преградой для спасателей стали затяжные проливные дожди в регионе.
Ранее в июне женщина утонула во время купания в реке Охте.