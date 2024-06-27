Устроившим пикник на Вечном огне подросткам из Ленобласти пригрозили уголовным делом

СК: юноши в Ленобласти пожарили еду на Вечном огне и стали фигурантами дела

Правоохранители заинтересовались двумя юношами из Ленинградской области, которые решили пожарить еду на Вечном огне. Об этом сообщил региональный СУ СК в Telegram-канале .

По данным следователей, происшествие случилось на мемориале в парке Победы в городе Кириши. Молодые люди расположились вокруг пламени и разместили пищу над огнем. Когда еда была готова, они съели ее.

«Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы — мемориальный „Вечный огонь“», — заявили в ведомстве.

В итоге парней задержали, в в отношении них возбудили уголовное дело. Фигурантов начали допрашивать, скоро им изберут меру пресечения.

Ранее на Сахалине девятиклассница прикурила сигарету от Вечного огня. Момент с ней попал на видео, кадрами заинтересовались правоохранительные органы.