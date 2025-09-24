Девочка-подросток на скутере угодила под трамвай на севере Москвы

В Москве на проспекте Мира 17-летняя девочка на скутере попала под трамвай. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Девушку вытащили и отправили в больницу.

Ранее в Петербурге на Пейзажной улице Kia столкнулась с Renault, из-за чего иномарка вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов. В больницу попали женщина и две девочки — семь и 12 лет.

В беседе с 360.ru пострадавшая рассказала, что спаслась с дочерью благодаря чуду. Место, куда они упали после столкновения было заболочено. Грязь и мокрая трава смягчили падение. В итоге они отделались различными травмами.