Девятимесячный ребенок выпал из коляски при резком повороте автобуса на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: ребенок упал из коляски в автобусе в Некрасовке

Из коляски во время поездки в автобусе в Москве выпал девятимесячный ребенок. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в Некрасовке, в районе дома 34к2 по улице 2-й Вольской. Автобус ЛиАЗ совершал поворот, и во время маневра из коляски выпал ребенок.

Прибывшие на место специалисты приехали и осмотрели ребенка. Он не пострадал, просто сильно испугался, в дополнительной помощи не нуждается.

В июле младенец упал между перроном и электричкой на станции Саблино в Ленинградской области. Ребенок из-за неаккуратности матери оказался в промежутке между платформой и вагоном. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.