Девятимесячный ребенок умер в Дагестане из-за проглоченной иглы | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 15:57 Девятимесячный ребенок умер в Дагестане из-за проглоченной иглы «ЧП Кавказ»: родители в Дагестане не заметили, как их дочь проглотила иглу Unsplash

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В Махачкале девятимесячный младенец неделю жил с инородным телом в желудке. Девочка проглотила иглу, сообщили в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

Ребенка доставили в больницу Махачкалы в тяжелом состоянии. В ходе обследования врачи обнаружили в брюшной полости младенца иглу.

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Предварительно, родители не заметили, как девочка проглотила инородный предмет. Ребенку стало плохо через неделю. Хирурги попытались извлечь иголку и провели операцию, но спасти малышку не удалось. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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