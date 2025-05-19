Девятилетний мальчик угнал у родителей машину на Кубани

Сотрудники ГИБДД устроили погоню за автомобилем, за рулем которого находился девятилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Правоохранители обратили внимание на отечественный автомобиль и попытались его остановить. Однако водитель, проигнорировав их требования, попытался скрыться.

Вскоре машину удалось задержать, но оказалось, что за рулем был ребенок. Школьник взял транспорт без разрешения родителей.

Материалы по происшествию направили на комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении девятилетнего мальчика и его родителей примут меры.

Похожий случай произошел в апреле в Зеленогорске. Инспекторы ГАИ остановили автомобиль, которым управлял девятилетний мальчик. Его отец в это момент находился на пассажирском сиденье.