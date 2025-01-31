ВСУ оснастили дроны мощными авиабомбами для ударов по России

Вооруженные силы Украины начали подвешивать к своим ударным беспилотникам более мощные авиабомбы ФАБ-250М-54. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

По данным Сил беспилотных систем (СБС), украинские БПЛА теперь способны нести 250-килограммовые авиабомбы на расстояние около двух тысяч километров.

В СБС уточнили, что это не дроны-камикадзе, ведь у них есть возможность возвращения.

Поднимать авиабомбы весом до 250 килограммов могут модернизированный самолет Skyranger Ninja от французской компании Best Off и беспилотник на базе легкого одномоторного самолета А-22 «Летучая лисица» от украинской «Аэропракт».

Российские военные активно используют беспилотники в зоне спецоперации. Ранее кошмаром для Украины назвали модернизированные ударные дроны «Куб». В зарубежных СМИ уверены, что это оружие изменит ход СВО.