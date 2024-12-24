Девять младенцев отравились на утреннике в Екатеринбурге

Девять младенцев возрастом меньше года попали в больницу в Екатеринбурге с острой кишечной инфекцией после утренника. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты выяснили, что одна из матерей пришла на утренник с уже больным ребенком, но никого об этом не предупредила. Кроме того, на празднике дети ели блюда из службы доставки.

В результате дети попали в больницу с повышенной температурой, рвотой и жидким стулом. У всех нашли норовирусную инфекцию второго типа.

Роспотребнадзор продолжает расследование и на месте проведения утренника, и на объекте службы кейтеринга. Также сотрудники ведомства обратились с призывами не посещать массовые мероприятия с симптомами инфекции, не давать детям есть сомнительные блюда и строго соблюдать правила личной гигиены.

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